open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Autorizazia Сегодня, 11:24
193
Сегодня, 11:24
193
Фото: Autorizazia

Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан

Сотрудники Пограничной службы КНБ РК задержали четверых иностранцев, подозреваемых в незаконном пересечении государственной границы,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета. 

"В январе 2023 года они прибыли в Казахстан на законных основаниях из Узбекистана в Казахстан и планировали выехать в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности. Вместе с тем, в связи с имеющимся запретом на въезд в РФ данным гражданам, ими предпринята попытка пересечь границу в тёмное время суток в обход пунктов пропуска, с использованием маскирующих костюмов", - говорится в сообщении.

4 февраля мужчин задержали в Актюбинской области. По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#граница #КНБ #иностранцы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:24
193
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх