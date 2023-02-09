Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан

Сотрудники Пограничной службы КНБ РК задержали четверых иностранцев, подозреваемых в незаконном пересечении государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"В январе 2023 года они прибыли в Казахстан на законных основаниях из Узбекистана в Казахстан и планировали выехать в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности. Вместе с тем, в связи с имеющимся запретом на въезд в РФ данным гражданам, ими предпринята попытка пересечь границу в тёмное время суток в обход пунктов пропуска, с использованием маскирующих костюмов", - говорится в сообщении.