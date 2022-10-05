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Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Инцидент произошёл вечером 4 октября на железнодорожной станции Макат.
Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-службе акимата Макатского района Атырауской области, Сход произошёл на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение поездов.
В настоящее время ведётся расследование причин случившегося инцидента, начались восстановительные работы.
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