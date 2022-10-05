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  • Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области
inform.kz Сегодня, 05:41
68
Фото: inform.kz

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области

 

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

 

 

Инцидент произошёл вечером 4 октября на железнодорожной станции Макат. 

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-службе акимата Макатского района Атырауской области,  Сход произошёл на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение поездов.

В настоящее время ведётся расследование причин случившегося инцидента, начались восстановительные работы.

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#железная дорога #поезд #происшествие
Журналист
Сегодня, 05:41
68
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