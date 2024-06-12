Четыре грузовика и два контейнера загорелись в автопарке Мангистауской области
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
89Фото: скриншот
Огнеборцы Мангистауской области потушили пожар в автопарке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным МЧС, причина пожара устанавливается.
“В одном из автопарков села Атамекен Мунайлинского района произошло загорание двух контейнеров и четырёх грузовых автомобилей”, - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали горение на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.