Четыре грузовика и два контейнера загорелись в автопарке Мангистауской области

Огнеборцы Мангистауской области потушили пожар в автопарке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, причина пожара устанавливается.

“В одном из автопарков села Атамекен Мунайлинского района произошло загорание двух контейнеров и четырёх грузовых автомобилей”, - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали горение на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.