Четыре человека упали с катамарана на озере Алаколь

Сотрудники МЧС спасли четырёх человек на озере Алаколь. Отдыхающие упали в воду с катамарана и не смогли самостоятельно добраться до берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасенные доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались. Оказалось, что люди не справились с управлением плавсредства", — говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде.