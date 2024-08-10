Четыре человека упали с катамарана на озере Алаколь
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
166Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС спасли четырёх человек на озере Алаколь. Отдыхающие упали в воду с катамарана и не смогли самостоятельно добраться до берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасенные доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались. Оказалось, что люди не справились с управлением плавсредства", — говорится в сообщении.
МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде.
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