  • 10 Августа, 13:03
  • BAIGENEWS

Четыре человека упали с катамарана на озере Алаколь

Сегодня, 11:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС спасли четырёх человек на озере Алаколь. Отдыхающие  упали в воду с катамарана и не смогли самостоятельно добраться до берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасенные доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались. Оказалось, что люди не справились с управлением плавсредства", — говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде.

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