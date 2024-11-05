Четыре человека пострадали в ДТП в Акмолинской области
Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33Сегодня, 19:33
123Фото: ДЧС Акмолинской области
На дороге "Акколь - Степногорск" вблизи села Домбыралы столкнулись два легковых авто. В результате аварии четыре человека получили различные травмы, трое из них были зажаты дверью. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС Акмолинской области сообщили, что с помощью гидравлического инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших. Их забрали на каретах скорой помощи.
Спасатели также поделились видео с места ДТП.
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