  • 5 Ноября, 20:59
  • BAIGENEWS

Четыре человека пострадали в ДТП в Акмолинской области

Сегодня, 19:33
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:33
Сегодня, 19:33
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Фото: ДЧС Акмолинской области

На дороге "Акколь - Степногорск" вблизи села Домбыралы столкнулись два легковых авто. В результате аварии четыре человека получили различные травмы, трое из них были зажаты дверью. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz

В ДЧС Акмолинской области сообщили, что с помощью гидравлического инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших. Их забрали на каретах скорой помощи.

Спасатели также поделились видео с места ДТП.

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