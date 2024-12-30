Четыре человека пострадали при пожаре в Кокшетау
Спасатели МЧС приехали вовремя.
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
107Фото: МЧС РК
Огнеборцы МЧС спасли четыре человека в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в гараже. По прибытии спасателей из горящего помещения вывели находившихся внутри людей и передали их сотрудникам скорой помощи.
Пожар ликвидирован на малой площади. Причина устанавливается.
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