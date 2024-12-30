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  • BAIGENEWS

Четыре человека пострадали при пожаре в Кокшетау

Спасатели МЧС приехали вовремя.

Сегодня, 22:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: МЧС РК

Огнеборцы МЧС спасли четыре человека в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в гараже. По прибытии спасателей из горящего помещения вывели находившихся внутри людей и передали их сотрудникам скорой помощи.

Пожар ликвидирован на малой площади. Причина устанавливается.

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