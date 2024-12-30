Огнеборцы МЧС спасли четыре человека в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в гараже. По прибытии спасателей из горящего помещения вывели находившихся внутри людей и передали их сотрудникам скорой помощи.

Пожар ликвидирован на малой площади. Причина устанавливается.