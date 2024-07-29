В Берлине произошла поножовщина около резиденции канцлера ФРГ

В Берлине у резиденции канцлера ФРГ четыре человека пострадали в драке с поножовщиной. Об этом сообщает газета Вild, передаёт BaigeNews.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:40 в парке Шпреебоген. Всё началось с ссоры между мужчинами, которая после переросла в драку.

По предварительным данным, трое пострадавших получили серьезные ранения. Врачи скорой оказали им первую помощь на месте, после чего мужчин доставили в больницу с ножевыми ранениями.

Полиции удалось арестовать подозреваемого в районе главного железнодорожного вокзала города. Проводится расследование инцидента.