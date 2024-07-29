В Берлине произошла поножовщина около резиденции канцлера ФРГ
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
124Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
В Берлине у резиденции канцлера ФРГ четыре человека пострадали в драке с поножовщиной. Об этом сообщает газета Вild, передаёт BaigeNews.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:40 в парке Шпреебоген. Всё началось с ссоры между мужчинами, которая после переросла в драку.
По предварительным данным, трое пострадавших получили серьезные ранения. Врачи скорой оказали им первую помощь на месте, после чего мужчин доставили в больницу с ножевыми ранениями.
Полиции удалось арестовать подозреваемого в районе главного железнодорожного вокзала города. Проводится расследование инцидента.