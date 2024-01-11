Четыре человека попали под колёса поездов с начала 2024 года

Более 1000 казахстанцев наказали с начала января за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"В первой декаде января под колеса подвижного состава попали 4 граждан, из них 2 факта со смертельным исходом. К административной ответственности привлечены 1024 граждан, которые пытались перейти железнодорожные пути в неустановленных местах", - сообщили в ведомстве.

На станции "Кара-Адыр" Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение, без наезда, из-за нахождения на железнодорожных путях человека.