Четыре человека погибли в жуткой аварии в ЗКО
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
72Фото: pixels
Смертельное ДТП произошло на трассе Уральск-Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия случилась 7 июля. Столкнулись две машины.
"В 22:00 поступил вызов о факте ДТП на трассе Атырау-Уральск возле села Тайпак. Зафиксирована четыре факта смерти до приезда бригады 103. Кроме того, пострадали два человека. Один из них - мужчина примерно 50 лет - отказался от осмотра и госпитализации. Второй мужчина 1966 года рождения транспортирован в больницу села Тайпак. Он был осмотрен, оказана необходимая медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
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