  • 27 Июня, 10:13
  • BAIGENEWS

Четыре человека погибли в жуткой аварии в Алматы

Сегодня, 10:04
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Четыре человека погибли в жуткой аварии в Алматы Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня, 27 июня, в 2:20 ночи в Медеуском районе Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Водитель автомашины марки "Лада", следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, ещё один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Все они жители Талгарского района, Алматинской области", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть четырёх человек, возбуждено уголовное дело.

Назначены экспертизы.

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