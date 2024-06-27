Четыре человека погибли в жуткой аварии в Алматы

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня, 27 июня, в 2:20 ночи в Медеуском районе Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Водитель автомашины марки "Лада", следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, ещё один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Все они жители Талгарского района, Алматинской области", - говорится в сообщении.