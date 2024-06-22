Четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

На автодороге "Самара - Шымкент" в Западно-Казахстанской области столкнулись две легковушки. В результате погибли четыре человека, ещё два серьёзно пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По информации департамента полиции ЗКО, столкновение автомобилей произошло утром 22 июня, недалеко от поселка Косколь Каратобинского района.

43-летний водитель "Лады Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой". В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения.

По факту ДТП начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".