Четыре человека погибли в жутком ДТП в Мангистау
Легковушка столкнулась с грузовиком.
Сегодня, 14:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
176Фото: Lada.kz
Смертельная авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес в Мангистауской области. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с КамАЗом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz
"В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю КамАЗа помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм", — сообщили в ДП региона.
По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Самое читаемое
- Геймеры жалуются на серьёзный сбой в работе PlayStation Network по всему миру
- 3600 сотрудников нацкомпании эвакуировали на левобережье Астаны
- Мужчина и женщина подрались на парковке в Актау
- В Москве горит бывшее здание завода: внутри заблокированы люди
- Азиада-2025: серебро вместо бронзы получит лыжник Константин Борцов