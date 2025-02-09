Смертельная авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес в Мангистауской области. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с КамАЗом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

"В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю КамАЗа помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм", — сообщили в ДП региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.