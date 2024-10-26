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Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атырауской области

Сегодня, 16:47
АВТОР
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bamper.by Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: bamper.by

В страшном ДТП  на трассе в Атырауской области погибли четыре человек, а автомобиль сгорел, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла утром 26 октября.

"Около четырёх часов утра сотрудники роты патрульной полиции остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами, на водителя составили протокол за нарушение правил дорожного движения и рекомендовали автомобилисту быть осторожным ночью на дороге. Однако, несмотря на предупреждения, около 6:00 утра 38-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком, следовавшим навстречу. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Daewoo Nexia погибли на месте, автомобиль полностью охвачен пламенем. На данный момент зарегистрировано уголовное дело и проводится комплексное расследование", —  сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау Облысы Полиция Департаменті (@police.atyrau)

Полицейские просят казахстанцев не рисковать жизнью и не отправляться в дальние поездки ночью уставшими. 

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