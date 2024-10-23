Четыре человека погибли в результате теракта в Анкаре
Сегодня, 21:24
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Сегодня, 21:24Сегодня, 21:24
96Фото: pxhere.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил количество погибших в результате теракта в Анкаре, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас четыре погибших", - сказал Эрдоган на встрече с президентом России на саммите БРИКС в Казани.
По данным главы МВД Турции Али Ерликая двое боевиков ликвидированы.
"Ликвидированы двое террористов, устроивших теракт на объекте TUSAŞ, - написал он в соцсети X.
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