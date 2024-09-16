Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Костанайской области. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Авария произошла вечером 16 сентября на 17 километре дороги “Торгай-Аркалык” вблизи посёлка Торгай Джангельдинского района. Столкнулись Lexus и ГАЗель. Обе машины двигались в попутном направлении в сторону Аркалыка.

По предварительным данным, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился управлением и допустил столкновение со вторым авто.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus , в том числе двое детей, от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир с этого же авто скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа.