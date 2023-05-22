Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

20 мая на 133 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате загорелся Toyota, погибли водитель и три пассажира. Два пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Начато расследование.