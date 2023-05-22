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Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27
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Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

20 мая на 133 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате загорелся Toyota, погибли водитель и три пассажира. Два пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Начато расследование.

"Ведется работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено десять протоколов. Известно, что восемь протоколов за превышение скорости во время дорожного движения и два за непристегнутый ремень безопасности", - сообщил командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.

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Сегодня, 11:27
328
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