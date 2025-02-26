ДТП с человеческими жертвами произошло на 56-м километре трассы "Алматы-Астана". Проводится расследование, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, предварительно установлено, что водитель BMW-728, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Ford Mondeo. В результате сильного удара Ford загорелся. Водитель и двое пассажиров из этой машины, а также один пассажир из BMW погибли на месте.

Водитель BMW с различными травмами госпитализирован.



