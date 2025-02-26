  • 26 Февраля, 20:38
  • BAIGENEWS

Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

Полицейские показали жуткие кадры с места аварии.

Сегодня, 19:09
АВТОР
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ДП Алматинской области Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: ДП Алматинской области

ДТП с человеческими жертвами произошло на 56-м километре трассы "Алматы-Астана". Проводится расследование, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, предварительно установлено, что водитель BMW-728, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Ford Mondeo. В результате сильного удара Ford загорелся. Водитель и двое пассажиров из этой машины, а также один пассажир из BMW погибли на месте.

Водитель BMW с различными травмами госпитализирован. 


  

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