Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Полицейские показали жуткие кадры с места аварии.
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
225Фото: ДП Алматинской области
ДТП с человеческими жертвами произошло на 56-м километре трассы "Алматы-Астана". Проводится расследование, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, предварительно установлено, что водитель BMW-728, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Ford Mondeo. В результате сильного удара Ford загорелся. Водитель и двое пассажиров из этой машины, а также один пассажир из BMW погибли на месте.
Водитель BMW с различными травмами госпитализирован.
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