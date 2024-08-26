Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Крупное ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент в районе посёлка имени А.Молдагуловой в Актюбинской области, погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

В Хобдинском районе столкнулись грузовик Mercedes и Volkswagen Polo.

"В результате ДТП четыре пассажира легковушки погибли на месте происшествия, водитель и ребёнок доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в департаменте полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.