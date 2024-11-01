Четыре человека погибли в ДТП на трассе Костанай – Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

58-летний житель Темиртау на джипе совершил лобовое столкновение с легковым авто.

Виновник смертельного ДТП взят под стражу.

Фото: Telegram-канал "Вечерняя Караганда"