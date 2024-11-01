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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Костанай – Астана

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Telegram-канал "Вечерняя Караганда" Сегодня, 02:20
Сегодня, 02:20
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Фото: Telegram-канал "Вечерняя Караганда"

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Костанай – Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

58-летний житель Темиртау на джипе совершил лобовое столкновение с легковым авто. 

Виновник смертельного ДТП взят под стражу. 

Фото: Telegram-канал "Вечерняя Караганда"

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