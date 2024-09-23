Четыре человека погибли при стрельбе у клуба в США
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
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Четыре человека погибли, более 20 ранены в результате стрельбы в городе Бирмингем американского штата Алабама, передаёт BaigeNews со ссылкой на местный портал AL.
"В развлекательном районе Файв-Пойнтс-Саут в Бирмингеме произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли и по меньшей мере 21 получил ранения", – говорится в сообщении.
По словам представителя местной полиции Трумэна Фицджеральда, стрельба началась после 23:00 по местному времени. Три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Пострадавших госпитализировали.
Выстрелы прогремели, когда посетители клуба стояли в очереди. Пока никого не задержали.