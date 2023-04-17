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257Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США
Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения в американском штате Алабама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что по меньшей мере четыре человека погибли и 20 ранены. Трагедия на праздновании дня рождения подростка.
Инцидент произошёл в городке с населением 3200 человек, который находится примерно в 92 километрах от Монтгомери.
Ведётся расследование, информация о подозреваемых не разглашается.
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