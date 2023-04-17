Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

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Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения в американском штате Алабама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.



Сообщается, что по меньшей мере четыре человека погибли и 20 ранены. Трагедия на праздновании дня рождения подростка.

Инцидент произошёл в городке с населением 3200 человек, который находится примерно в 92 километрах от Монтгомери.

Ведётся расследование, информация о подозреваемых не разглашается.