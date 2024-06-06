  • 6 Июня, 09:44
  • BAIGENEWS

Четыре человека погибли при столкновении поездов в Чехии

Сегодня, 09:02
АВТОР
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ČT24 Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
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Фото: ČT24

Четыре человека погибли при столкновении экспресса с товарным поездом в Чехии, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 5 июня сообщил телеканал ČT24 со ссылкой на пресс-секретаря местной службы спасения.

Отмечается, что десятки человек получили ранения. Поезда столкнулись на новой остановке Pardubice Centrum.

По предварительной информации, в экспрессе ехали около 300 человек. Уточняется, что грузовой поезд перевозил карбид кальция, но первые два вагона были пусты, поэтому дальнейшего происшествия не было.

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