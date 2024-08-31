  • 31 Августа, 21:54
  • BAIGENEWS

Четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом на шахте в ВКО

Сегодня, 20:15
АВТОР
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архивное фото акимата Карагандинской области Сегодня, 20:15
Сегодня, 20:15
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Фото: архивное фото акимата Карагандинской области

На шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области скончались четыре человека. По предварительной информации, они отравились неизвестным веществом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, трагедия произошла 31 августа в 17:30.

"В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное.  Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении.

На месте работают 13 человек ТОО "РСШ ПВАСС" и три единицы техники, а также представители ДЧС и местных исполнительных органов.

 

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