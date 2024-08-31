Четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом на шахте в ВКО

На шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области скончались четыре человека. По предварительной информации, они отравились неизвестным веществом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, трагедия произошла 31 августа в 17:30.

"В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении.

На месте работают 13 человек ТОО "РСШ ПВАСС" и три единицы техники, а также представители ДЧС и местных исполнительных органов.