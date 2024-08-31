Четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом на шахте в ВКО
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
137Фото: архивное фото акимата Карагандинской области
На шахте ТОО "Востокцветмет" в Восточно-Казахстанской области скончались четыре человека. По предварительной информации, они отравились неизвестным веществом, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, трагедия произошла 31 августа в 17:30.
"В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении.
На месте работают 13 человек ТОО "РСШ ПВАСС" и три единицы техники, а также представители ДЧС и местных исполнительных органов.
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