Четыре часа борьбы: в Актюбинской области спасли 24 лошади
Сельчанам помог участковый.
Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
48Фото: кадр видео
Полицейский спас лошадей, оказавшихся в реке в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за талых вод уровень реки Бала Кобда поднялся, и несколько лошадей из села Булак оказались в ловушке. Их жизни угрожала опасность из-за сильного потока.
Узнав об этом через чат сельчан в WhatsApp, участковый инспектор Бексултан Кылышбаев сразу же предложил помощь владельцу животных. Он вместе с сельчанином на резиновой лодке отправился спасать лошадей.
При переправе они обнаружили, что лошади разделились и находятся на двух островках, отдалённых друг от друга.
После четырёхчасовых усилий все 24 лошади успешно выведены на безопасное место.
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