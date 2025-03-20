Полицейский спас лошадей, оказавшихся в реке в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за талых вод уровень реки Бала Кобда поднялся, и несколько лошадей из села Булак оказались в ловушке. Их жизни угрожала опасность из-за сильного потока.

Узнав об этом через чат сельчан в WhatsApp, участковый инспектор Бексултан Кылышбаев сразу же предложил помощь владельцу животных. Он вместе с сельчанином на резиновой лодке отправился спасать лошадей.

При переправе они обнаружили, что лошади разделились и находятся на двух островках, отдалённых друг от друга.

После четырёхчасовых усилий все 24 лошади успешно выведены на безопасное место.