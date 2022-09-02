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  • Четыре больницы Туркестанской области оштрафованы за непроверенные средства измерений
company.medelement.com Сегодня, 12:20
156
Фото: company.medelement.com

Четыре больницы Туркестанской области оштрафованы за непроверенные средства измерений

Более миллиона тенге должны выплатить медицинские учреждения в Туркестанской области за нарушения, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК. 

"В медицинских учреждениях Туркестанской области: ГКП "Туркестанская городская детская больница", ГКП на ПВХ "Туркестанская городская центральная больница", ГКП на ПВХ "Областная детская больница", ГКП на ПВХ "Областной перинатальный центр №2" установлено применение 40 единиц медицинского оборудования, не прошедших метрологическую проверку, таких как: наркозно-дыхательный аппарат, мониторы физиологических показателей, церебральный соматический оксиметр, модульная станция врача анестезиолога-реаниматолога, мониторы пациента, что является нарушением требований Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", — говорится в сообщении.

Должностные лица медучреждений привлечены к административной ответственности на общую сумму 1 102 680 тенге.

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#проверка #Туркестанская область
Сегодня, 12:20
156
Журналист

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