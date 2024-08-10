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Четыре балла разрушили наш план: тренер Алишера Ергали прокомментировал его поражение

Сегодня, 18:45
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Сали Сабиров/olympic.kz Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Личный тренер казахстанского борца вольного стиля Алишера Ергали — Пернебек Беласар подвёл итоги его четвертьфинальной схватки на парижской Олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Мы приехали на Игры с хорошей подготовкой. Однако четыре балла перевернули на ковре все. Нашей целью было утомить соперника. Однако, опять же, эти четыре балла разрушили наш план. Нельзя сказать, что Тажудинов не в форме. На Олимпиаду приезжают сильнейшие борцы и за наградами. Мы приносим извинения народу за это поражение. Теперь, если Ахмед выйдет в финал, думаю, мы продолжим борьбу и постараемся показать уровень", — сказал  Пернебек Беласар.

Отметим, что Алишер Ергали в четвертьфинале Олимпиады уступил чемпиону мира Ахмеду Тажудинову из Бахрейна.
Если соперник выйдет в финал, у казахстанского борца появится шанс выступить в утешительном раунде.

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