Четыре балла разрушили наш план: тренер Алишера Ергали прокомментировал его поражение

Личный тренер казахстанского борца вольного стиля Алишера Ергали — Пернебек Беласар подвёл итоги его четвертьфинальной схватки на парижской Олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

"Мы приехали на Игры с хорошей подготовкой. Однако четыре балла перевернули на ковре все. Нашей целью было утомить соперника. Однако, опять же, эти четыре балла разрушили наш план. Нельзя сказать, что Тажудинов не в форме. На Олимпиаду приезжают сильнейшие борцы и за наградами. Мы приносим извинения народу за это поражение. Теперь, если Ахмед выйдет в финал, думаю, мы продолжим борьбу и постараемся показать уровень", — сказал Пернебек Беласар.