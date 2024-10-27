Четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург - Алматы
Сегодня, 03:35
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Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
96Фото: BaigeNews.kz
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на трассе Екатеринбург - Алматы в Астраханском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Департамент полиции региона сообщает, что по предварительным данным водитель автомашины Merсedes Benz при обгоне допустил столкновение со встречной автомашиной Toyota Camry. Затем эти машины столкнулась ещё с двумя авто.
В результате ДТП незначительные травмы получили три пассажира. Проводится досудебное расследование.
По данным Instagram-аккаунта nayzakokshe, попавший в ДТП автомобиль Toyota Camry принадлежит акимату Астраханского района. В нём находились сотрудники акимата, которые получили различные травмы.
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