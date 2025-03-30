Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане
Это автобусы №№ 1,6,11,85.
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
107Фото: АО "Казконтент"
В Астане временно изменены маршруты четырех городских автобусов, передаёт BaigeNews.kz.
"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1,6,11,85", — говорится в сообщении городского центра мониторинга и оперативного реагирования.
Горожан просят учитывать эту информаци при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные пути передвижения.
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