Сегодня, 21:11

Сегодня, 21:11

В Астане временно изменены маршруты четырех городских автобусов, передаёт BaigeNews.kz.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1,6,11,85", — говорится в сообщении городского центра мониторинга и оперативного реагирования.

Горожан просят учитывать эту информаци при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные пути передвижения.