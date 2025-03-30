  • 30 Марта, 22:22
  • BAIGENEWS

Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Астане

Это автобусы №№ 1,6,11,85.

Сегодня, 21:11
АВТОР
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АО "Казконтент" Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
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Фото: АО "Казконтент"

В Астане временно изменены маршруты четырех городских автобусов, передаёт BaigeNews.kz.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1,6,11,85", — говорится в сообщении городского центра мониторинга и оперативного реагирования.

Горожан просят учитывать эту информаци при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные пути передвижения.

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