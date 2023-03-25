  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области
ДЧС Карагандинской области Сегодня, 18:23
44
Сегодня, 18:23
44
Фото: ДЧС Карагандинской области

Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области

На дорогах Карагандинской области проведена еще одна спасательная операция, из снежного плена вызволили ещё 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошло 25 марта в 11:20 в Осакаровском районе на автодороге местного значения "село Приишимское – станция Шокай". 

"В 53 км от посёлка Осакаровка в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля. Силами ДЧС автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек, в медицинской помощи не нуждались", — рассказали спесатели.

Напомним, ранее карагандинским спасателям пришлось вытаскивать застрявший в снежном заносе автобус и эвакуировать 28 пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:23
44
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх