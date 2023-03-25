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Сегодня, 18:23
44
44Фото: ДЧС Карагандинской области
Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области
На дорогах Карагандинской области проведена еще одна спасательная операция, из снежного плена вызволили ещё 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ЧП произошло 25 марта в 11:20 в Осакаровском районе на автодороге местного значения "село Приишимское – станция Шокай".
"В 53 км от посёлка Осакаровка в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля. Силами ДЧС автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек, в медицинской помощи не нуждались", — рассказали спесатели.
Напомним, ранее карагандинским спасателям пришлось вытаскивать застрявший в снежном заносе автобус и эвакуировать 28 пассажиров.
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