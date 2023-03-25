Четыре авто застряли в снежном заносе в Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области

На дорогах Карагандинской области проведена еще одна спасательная операция, из снежного плена вызволили ещё 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошло 25 марта в 11:20 в Осакаровском районе на автодороге местного значения "село Приишимское – станция Шокай".

"В 53 км от посёлка Осакаровка в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля. Силами ДЧС автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек, в медицинской помощи не нуждались", — рассказали спесатели.

Напомним, ранее карагандинским спасателям пришлось вытаскивать застрявший в снежном заносе автобус и эвакуировать 28 пассажиров.