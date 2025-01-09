  • 9 Января, 02:59
  • BAIGENEWS

Четыре авто с пассажирами застряли в снежном плену в Жетысу

Спасены 13 человек, включая одного ребёнка.

Сегодня, 02:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК / иллюстративное фото Сегодня, 02:13
Сегодня, 02:13
102
Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

В области Жетысу спасатели пришли на помощь застрявшим в снежном плену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Аксуском районе, вблизи села Кошкентал, четыре легковых автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе.

Спасатели оперативно выехали на место вызова. Все 13 человек, включая одного ребёнка, были доставлены в село Капал. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Дополнительно спасатели провели объезд закрытого участка дороги.

Самое читаемое

Наверх