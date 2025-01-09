Четыре авто с пассажирами застряли в снежном плену в Жетысу
Спасены 13 человек, включая одного ребёнка.
Сегодня, 02:13
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Сегодня, 02:13Сегодня, 02:13
102Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
В области Жетысу спасатели пришли на помощь застрявшим в снежном плену, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Аксуском районе, вблизи села Кошкентал, четыре легковых автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе.
Спасатели оперативно выехали на место вызова. Все 13 человек, включая одного ребёнка, были доставлены в село Капал. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Дополнительно спасатели провели объезд закрытого участка дороги.