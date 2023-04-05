Четвёртые сутки не могут потушить пожар в Атырауской области

Четвёртые сутки предпринимаются попытки ликвидировать очаги возгорания камышовых зарослей в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz

Со 2 апреля общая площадь пожара на территории ГПР "АқЖайық" составила 130 гектаров, из них потушено 127.

"На болотистой труднодоступной местности происходит тление камыша на площади ориентировочно 3,3 гектара. Тушение возгорания в густых зарослях высотой 2-2,5 метра затруднено. Проезд пожарной техники к очагам загорания невозможен. Пожарные подразделения ДЧС тушат огонь в пешем порядке с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек", - сообщили в ДЧС.

Тушение осуществляют 39 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области и 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР "Ақ Жайық".

Кроме этого, к ликвидации привлечён вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".