Четверых закладчиков поймали в ЗКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
126 zip-пакетов с наркотиками изъяли полицейские ЗКО у четверых закладчиков. Рейды проводились в рамках ОПМ "Қарасора" и "Правопорядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В лесном массиве около посёлка Деркул в ЗКО полицейские-кинологи задержали с поличным сразу двоих закладчиков.
3 сентября у 20-летнего молодого человека изъято 24 свертка, внутри которых находились zip-пакеты с порошкообразным веществом бежевого цвета и специфическим запахом. При осмотре места происшествия на расстоянии 25 метров от проезжей части под камнем был обнаружен еще один сверток, обернутый синей изолентой, внутри которого находился еще один zip-пакет.
А 4 сентября в том же поселке задержана 41-летняя жительница Уральска, при обыске у которой было изъято 38 свертков с zip-пакетами с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом.
Самое читаемое
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Паралимпиада-2024: итоги выступления казахстанцев в восьмой день соревнований
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Казахстанцы активно изымают пенсионные накопления на жилье
- Премии по миллиону выписывала себе сельский бухгалтер и проигрывала в онлайн-казино