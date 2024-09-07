Четверых закладчиков поймали в ЗКО

126 zip-пакетов с наркотиками изъяли полицейские ЗКО у четверых закладчиков. Рейды проводились в рамках ОПМ "Қарасора" и "Правопорядок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В лесном массиве около посёлка Деркул в ЗКО полицейские-кинологи задержали с поличным сразу двоих закладчиков.

3 сентября у 20-летнего молодого человека изъято 24 свертка, внутри которых находились zip-пакеты с порошкообразным веществом бежевого цвета и специфическим запахом. При осмотре места происшествия на расстоянии 25 метров от проезжей части под камнем был обнаружен еще один сверток, обернутый синей изолентой, внутри которого находился еще один zip-пакет.

А 4 сентября в том же поселке задержана 41-летняя жительница Уральска, при обыске у которой было изъято 38 свертков с zip-пакетами с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом.