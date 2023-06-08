Четверых заболевших сибирской язвой выявили в Жамбылской области

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В Жамбылской области зарегистрировано четыре лабораторно подтверждённых случая сибирской язвы среди людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Трое заболевших живут в селе Тамды Таласского района, один - из села Кольтоган Жуалынского района.

"В трёх случаях причиной заболевания указан контакт с больными сельскохозяйственными животными. Люди принимали участие в забое скота без ветеринарного освидетельствования, фактором заражения явилось мясо больного крупного рогатого скота. В одном случае источник инфекции не установлен", - уточнили в комитете.

Чаще всего сибирской язвой всего человек заражается при контакте с больными животными.

Санврачи напомнили, что при содержании скота следует соблюдать личную гигиену и носить спецодежду, а животноводческую продукцию использовать только после ветеринарной экспертизы.