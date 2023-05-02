- Пьяный водитель на неисправном автобусе въехал в забор частного дома в Усть-Каменогорске 15:59 65
- Как получить лекарства через eGov mobile, объяснили в Минздраве 15:47 108
- Участок улицы Кордай перекроют на ремонт в Астане 15:35 143
- Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска 15:29 176
- В Казахстане запретили трудоустраивать иностранцев, не имеющих медстраховку 15:22 211
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 245
- Четверых пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ на вертолёте доставят в Актобе 14:59 263
- Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания 14:54 243
- Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось - Бюро нацстатистики РК 14:27 315
- Можно есть руками! Рецепты для пикника от авторов TikTok 14:13 343
- Более 17 млн тенге раздали на турнире по конным скачкам в Алматинской области 14:05 483
- Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании 13:42 659
- Токаев поздравил чемпиона мира по шахматам 13:26 515
- От 34 до 345 тысяч тенге получают казахстанцы за добровольную сдачу оружия 12:50 493
- Дефицит питьевой воды испытывают четыре региона Казахстана 12:13 364
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 12:07 494
- Запрет на экспорт лука не допустил резкого роста цен - Жумангарин 12:00 360
- В Казахстане стали меньше производить молочные продукты - Минсельхоз считает это проблемой 11:25 373
- "Казахстанцы не хотят экономить воду" - Смаилов предложил ввести новую тарифную политику 11:09 603
- Строительство водовода и переброс воды: как Астану намерены обеспечить питьевой водой 10:50 597
- Курс тенге за апрель ослаб - Нацбанк 10:48 363
- Дорожные специалисты Казахстана перенимают опыт коллег из Китая 10:20 567
- Рабочий погиб на скважине в Мангистау 09:58 405
- Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикора 09:44 420
- 25 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки 09:40 389
- Труп мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте 09:28 937
- Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области 09:12 534
- Массовый замор рыбы обнаружили в Карагандинской области 08:51 448
- Жителям Астаны и Алматы советуют сократить время прогулок 08:30 4005
- 15-летний казахстанский шахматист выиграл международный турнир 08:11 608
- Жители Атырау останутся без электроэнергии 07:52 3874
- Банный комплекс загорелся в Павлодаре 07:15 456
- Массовый мор рыбы произошел на озере в Карагандинской области 06:50 528
- В Актобе растут цены на продукты питания 05:36 620
- Свыше 14 тысяч иностранцев работает в Казахстане 04:00 486
- Никита Михайлис узнал свой вердикт после окончания контракта с "Барысом" 03:29 685
- На первого чемпиона мира по шахматам из Китая надели казахский чапан 02:45 705
- Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования 01:16 640
- Дети будут ездить бесплатно в автобусах Караганды 00:38 572
- Нейросеть ChatGPT внедрили в робособаку. Теперь она может говорить 01.05.2023 695
- Воры устроили подкоп и обчистили ювелирный магазин в Степногорске 01.05.2023 1288
- В СКО выделили деньги на забор вокруг уранового рудника 01.05.2023 611
- Казахстанские боксёры с победы стартовали на ЧМ в Узбекистане 01.05.2023 669
- Более ста дач сгорели в Павлодаре 01.05.2023 664
- В Иране убит начальник полицейской разведки 01.05.2023 637
- Бибисара Асаубаева вошла в ТОП-5 мирового рейтинга 01.05.2023 953
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 869
- Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана 01.05.2023 645
- В Кении более ста сектантов заморили себя голодом 01.05.2023 870
- Более 300 бегунов-любителей разных национальностей участвовали в эстафете в Астане 01.05.2023 615
- Сборная Казахстана по теннису победила в отборе на чемпионат мира 01.05.2023 628
- Женщина погибла под колёсами автобуса в Уральске 01.05.2023 720
- Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Афинах 01.05.2023 771
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 799
- 50 всадников из разных регионов Казахстана борются за звание лучшего наездника 01.05.2023 654
- О погоде в Казахстане на 2 мая рассказали синоптики 01.05.2023 676
- Досаев аккомпанировал танцорам лезгинки и едва не пустился впляс под звуки гармони 01.05.2023 945
- Субсидии на клубнику: чиновника и трёх бизнесменов осудили за мошенничество в Таразе 01.05.2023 891
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 895
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 790
- Грузовые авиарейсы начали выполняться из аэропорта Астаны 01.05.2023 692
- "Празднуем Наурыз, Айт и Рождество". Как казахстанцы живут в интернациональных браках 01.05.2023 1452
- Алматинец снял на видео молнию, попавшую в телебашню Коктобе 01.05.2023 724
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 785
- Казахстанский тяжеловес отправил соперника в нокаут и забрал титул чемпиона Азии 01.05.2023 833
- На Камчатке проснулся вулкан и произошло землетрясение 01.05.2023 703
- В Астане стартовала Менделеевская олимпиада школьников 01.05.2023 702
- "Работа кипит" - член АНК о процессе укрепления общенациональной идентичности 01.05.2023 745
- В Астане прошла церемония закрытия матча за звание чемпиона мира 01.05.2023 363
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 2404
- Диалог культур. Как работает столичный дом дружбы 01.05.2023 736
- Согласие и понимание необходимы для мирной жизни в нашем общем доме — Смаилов 01.05.2023 836
- Обновилась статистика заболеваемости COVID-19 в Казахстане 01.05.2023 742
- Марафон в День единства народа Казахстана прошёл в Астане 01.05.2023 298
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 792
- В Астане 1 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия 01.05.2023 840
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа 01.05.2023 780
- День единства народа Казахстана: сколько людей разных национальностей живёт в стране 01.05.2023 754
- Блогеру Елене Блиновской могут заменить домашний арест на СИЗО 01.05.2023 892
- В Уральске открылся центр ядерной медицины MIG Qazaqsta 01.05.2023 763
Четверых пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ на вертолёте доставят в Актобе
Пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе на вертолете доставят в ожоговый центр Актобе, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.
Он посетил месторождение Жанажол в Мугалжарском районе, где 1 мая на территории газоперерабатывающего завода №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание на установке получения легких углеводородов.
Глава региона провёл оперативное совещание с руководством предприятия. В нем приняли участие представители управления по инспекции труда, ДЧС, правоохранительных органов.
Акиму области доложили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности", начато расследование.
"Это борьба с последствиями. Необходимо установить причины происшествия. Вопросы несоблюдения технологий производства, техники безопасности остаются основными. И не только эти вопросы. По данному факту создана комиссия, проведите полное расследование, ревизию всех нефтедобывающих предприятий с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей. Также будет разработана Дорожная карта по недопущению подобных ситуаций впредь", - поручил аким области.
Ералы Тугжанов поблагодарил сотрудников департамента по ЧС за оперативность и профессионализм, проявленные ими в ходе тушения пожара и распространения огня на другие объекты.
К слову, в противопожарных мероприятиях были задействованы 52 спасателя и 9 единиц техники. В селе Кенкияк Темирского района Ералы Тугжанов посетил больницу, куда были госпитализированы четверо рабочих получивших ожоги, узнал о самочувствии пострадавших, обсудив с врачами тактику их лечения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, пожар на газоперерабатывающем заводе №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" на месторождении Жанажол произошёл 1 мая. Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района.
-
Trend news
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 243
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 12:07 493
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 869
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 797
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 894
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 784
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 2402
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 792
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1053
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 8461
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1032
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 922
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1183
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 994
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1482
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 2804
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1586
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1086
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1404
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1306
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2498
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1838
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1462
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6345
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2608
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1577
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1365
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 29641
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2363
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1680
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1948
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6225
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2057
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1697
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1652
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1855
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1827
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3403
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1903
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1864
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3095
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1734
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1943
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3421
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7043
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55131
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2190
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3742
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6591
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2106
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2299
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2238
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2068
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2602
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3990
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7311
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3265
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2711
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2948
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2865
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5962
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3740
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3367
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3878
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6439
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39106
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3863
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3666
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3629
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11536
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4139
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4176
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4230
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3836
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 4044
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3955
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4417
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3941
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3553
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3944
-
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 15:13 243
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 789
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1098
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1352
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1911
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1777
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2194
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2599
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2308
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2422
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2590
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2674
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2574
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2630
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2871
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3087
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3088
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4025
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3784
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3963
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3845
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4617
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3956
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3645
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3940
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6628
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4144
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4034
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3744
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4101
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3688
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3673
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3991
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4346
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3881
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3896
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4066
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3659
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4701
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3694
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4088
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4510
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3974
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3594
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4113
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4048
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3948
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4049
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4400
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4707
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4426
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3929
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4416
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3999
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4703
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4176
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4023
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3895
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4123
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4496
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4647
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3810
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3539
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4693
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3996
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3983
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4563
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5842
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4778
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4072
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3892
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3858
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3816
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3896
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4048
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4104
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3866
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3589
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 4107
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 4037