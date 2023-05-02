Четверых пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ на вертолёте доставят в Актобе

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Пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе на вертолете доставят в ожоговый центр Актобе, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Он посетил месторождение Жанажол в Мугалжарском районе, где 1 мая на территории газоперерабатывающего завода №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание на установке получения легких углеводородов.

Глава региона провёл оперативное совещание с руководством предприятия. В нем приняли участие представители управления по инспекции труда, ДЧС, правоохранительных органов.

Акиму области доложили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности", начато расследование.

"Это борьба с последствиями. Необходимо установить причины происшествия. Вопросы несоблюдения технологий производства, техники безопасности остаются основными. И не только эти вопросы. По данному факту создана комиссия, проведите полное расследование, ревизию всех нефтедобывающих предприятий с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей. Также будет разработана Дорожная карта по недопущению подобных ситуаций впредь", - поручил аким области.

Ералы Тугжанов поблагодарил сотрудников департамента по ЧС за оперативность и профессионализм, проявленные ими в ходе тушения пожара и распространения огня на другие объекты.

К слову, в противопожарных мероприятиях были задействованы 52 спасателя и 9 единиц техники. В селе Кенкияк Темирского района Ералы Тугжанов посетил больницу, куда были госпитализированы четверо рабочих получивших ожоги, узнал о самочувствии пострадавших, обсудив с врачами тактику их лечения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, пожар на газоперерабатывающем заводе №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" на месторождении Жанажол произошёл 1 мая. Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района.