Четверых мужчин задержали за дебош на вокзале в Кызылординской области

Транспортные полицейские задержали четверых мужчин за мелкое хулиганство на вокзале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жители Кызылординской области устроили дебош в привокзальном кафе станции Казалы.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Суд оштрафовал каждого на 20 МРП (73 840 тенге).