Четверых мужчин задержали за дебош на вокзале в Кызылординской области
Суд оштрафовал каждого из них на 20 МРП.
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
136Фото: polisia.kz
Транспортные полицейские задержали четверых мужчин за мелкое хулиганство на вокзале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жители Кызылординской области устроили дебош в привокзальном кафе станции Казалы.
Правонарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Суд оштрафовал каждого на 20 МРП (73 840 тенге).
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