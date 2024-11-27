  • 27 Ноября, 20:24
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Четверых мужчин задержали за дебош на вокзале в Кызылординской области

Суд оштрафовал каждого из них на 20 МРП.

Сегодня, 18:56
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: polisia.kz

Транспортные полицейские задержали четверых мужчин за мелкое хулиганство на вокзале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жители Кызылординской области устроили дебош в привокзальном кафе станции Казалы. 

Правонарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Суд оштрафовал каждого на 20 МРП (73 840 тенге).

 

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