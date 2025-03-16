В Астане и Кызылорде спасатели оперативно выехали на похожие вызовы, когда малыши оказались заперты в квартирах многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В одном из домов в районе Байконыр Астаны двое детей, 2023 и 2024 годов рождения оказались запертыми в квартире. Родители, когда вышли по делам, не заметили, как малыши закрыли дверь на щеколду. Прибывшие на место спасатели оперативно применили альпинистское снаряжение и проникли в квартиру через параллельный балкон лестничной клетки на четвертом этаже. В результате дети были спасены и переданы родителям. Медицинская помощь не понадобилась.

Похожий случай произошёл в Кызылорде: годовалый и трехлетний малыши остались одни в квартире, когда их мать вышла на улицу. Находясь за запертой дверью, они не смогли открыть её. Спасатели использовали трёхколенную лестницу и проникли через окно третьего этажа, после чего открылся доступ в квартиру. Дети не пострадали.

В МЧС напомнили казахстанцам о важности не оставлять детей без присмотра, особенно в ситуации, когда они могут случайно оказаться запертыми.