Утром 17 декабря в Наурызбайском районе г. Алматы произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. С. Жунисова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено четыре ребёнка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно", - проинформировали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован на развивающейся стадии. Пострадавших нет.

Напомним, дом едва не сгорел в Акмолинской области.