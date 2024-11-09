Четверых детей спасли пожарные в Актау
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
92Фото: МЧС РК
В Актау произошёл пожар в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Огнеборцы прибыли на место происшествия в считанные минуты. С помощью трёхколенной лестницы из задымленной квартиры вывели четверых детей 2009, 2012, 2020, 2024 года рождения. Пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что пострадавших удалось избежать.
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