Четверых человек спасли огнеборцы из горящей двухэтажки в Щучинске
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
90Фото: МЧС РК
В одной из квартир жилого дома в Щучинске Акмолинской области произошло возгорание на площади 12 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели с помощью трехколеной лестницы спасли четверых жильцов. После их передали бригаде скорой медицинской помощи. Силами МЧС горение ликвидировано за 22 минуты с момента вызова", — говорится в сообщении.
В ведомстве также назвали имена участников спасательной операции: командир отделения Асет Жолдасбаев, старший пожарный спасатель Аманжол Шырылдаков и пожарный спасатель СПЧ-6 города Щучинска Данияр Оразалин.
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