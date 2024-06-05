Четвёртые сутки ищут пропавшего рыбака в Шахтинске

Карагандинские спасатели продолжают поиски рыбаков, не вернувшихся после рыбалки домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“В 2-х км от города Шахтинск, в районе искусственного водоема четвертый день продолжаются поиски рыбака, который 1 июня уплыл на моторной лодке и не вернулся”, - говорится в сообщении.

Также с 4 июня в Осакаровском районе возобновлены поиски рыбака 1951 г.р., который 11 мая уплыл на надувной лодке и не вернулся.