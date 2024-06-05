  • 5 Июня, 16:48
  • BAIGENEWS

Четвёртые сутки ищут пропавшего рыбака в Шахтинске

Сегодня, 15:57
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Карагандинские спасатели продолжают поиски рыбаков, не вернувшихся после рыбалки домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“В 2-х км от города Шахтинск, в районе искусственного водоема четвертый день продолжаются поиски рыбака, который 1 июня уплыл на моторной лодке и не вернулся”, - говорится в сообщении.

Также с 4 июня в Осакаровском районе возобновлены поиски рыбака 1951 г.р., который 11 мая уплыл на надувной лодке и не вернулся.

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