Четвертые сутки ищут 13-летнего ребёнка в Актобе
Сегодня, 18:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
238Фото: МЧС
На поиски 13-летнего ребёнка в Актобе подняли вертолёт Казавиаспаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“Спасатели МЧС Казахстана начали поиски пропавшего с воздуха. Наземные работы четвертые сутки ведут спасатели и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области. Методом прочесывания они продолжают проверять все возможных мест нахождения ребенка”, - говорится в сообщении.
Наряду с этим, водолазы осматривают водные объекты на территории города Актобе.
Напомним, 4 июня ребенок 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся.
Самое читаемое
- Шантажировали интимными данными: женщина отдала 23 млн тенге вымогателям в Павлодарской области
- Учеников НИШ в Астане лишили сертификата ЕНТ из-за нарушений
- 48 млн тенге взыскал с государства сын погибшего судьи в Уральске
- Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге
- Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте