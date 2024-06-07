Четвертые сутки ищут 13-летнего ребёнка в Актобе

На поиски 13-летнего ребёнка в Актобе подняли вертолёт Казавиаспаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“Спасатели МЧС Казахстана начали поиски пропавшего с воздуха. Наземные работы четвертые сутки ведут спасатели и кинологическая служба из гарнизона ДЧС Актюбинской области. Методом прочесывания они продолжают проверять все возможных мест нахождения ребенка”, - говорится в сообщении.

Наряду с этим, водолазы осматривают водные объекты на территории города Актобе.

Напомним, 4 июня ребенок 2011 года рождения ушел из дома и не вернулся.