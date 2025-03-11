Четвертое заседание Национального курултая состоится в Боровом
Сегодня, 12:24
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Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
194Фото: kokshetau.online
Четвертое заседание Национального курултая состоится в поселке Бурабай, передаёт BaigeNews.kz.
Как ранее подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, проведение таких мероприятий, как Курултай, в регионах страны имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс.
Президент объяснил, почему местом проведения нынешнего Курултая выбрали Бурабай.
"Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа", – отметил глава государства.
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