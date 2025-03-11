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Четвертое заседание Национального курултая состоится в Боровом

Сегодня, 12:24
АВТОР
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kokshetau.online Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: kokshetau.online

Четвертое заседание Национального курултая состоится в поселке Бурабай, передаёт BaigeNews.kz.

Как ранее подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, проведение таких мероприятий, как Курултай, в регионах страны имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. 

Президент объяснил, почему местом проведения нынешнего Курултая выбрали Бурабай.

"Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа", – отметил глава государства.

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