Четверть детских смертей от внешних причин происходит в результате ДТП - Минздрав

Дорожно-транспортные происшествия являются причиной четверти смертей детей от внешних причин. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Передвижение является неотъемлемым элементом повседневной жизни детей: они идут или едут в школу, домой и в места для игр. Они являются наиболее уязвимыми и неопытными участниками дорожного движения и могут пострадать как пассажиры автотранспортных средств либо быть сбитыми автомобилями. Наиболее распространенные виды травм повреждения головного мозга, внутренних органов, переломы конечностей. Значительная часть детей получает множественные травмы, что ассоциирует с более высоким коэффициентом смертности", - сказала Ембергенова во время круглого стола на площадке СЦК.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета Административной полиции МВД РК Актоты Боранова в свою очередь озвучила неутешительную статистику.