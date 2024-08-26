Четверть детских смертей от внешних причин происходит в результате ДТП - Минздрав
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Дорожно-транспортные происшествия являются причиной четверти смертей детей от внешних причин. Об этом сообщила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Передвижение является неотъемлемым элементом повседневной жизни детей: они идут или едут в школу, домой и в места для игр. Они являются наиболее уязвимыми и неопытными участниками дорожного движения и могут пострадать как пассажиры автотранспортных средств либо быть сбитыми автомобилями. Наиболее распространенные виды травм повреждения головного мозга, внутренних органов, переломы конечностей. Значительная часть детей получает множественные травмы, что ассоциирует с более высоким коэффициентом смертности", - сказала Ембергенова во время круглого стола на площадке СЦК.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета Административной полиции МВД РК Актоты Боранова в свою очередь озвучила неутешительную статистику.
"За 7 месяцев 2024 года в результате ДТП погибло 165 детей. Если говорить простыми словами, в этом году 1 сентября в школу не пойдут ученики 6-7 классов. В целом если по республике в результате дорожно-транспортных происшествия погибло 1254 человек, то 13% из них - дети", - сказала Актоты Боранова.