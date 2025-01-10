Четвероногие спасатели заступают на службу вместе с сотрудниками ДЧС в Восточно-Казахстанской области. Одни из самых ответственных обязанностей доверяют пяти лабрадорам и белой швейцарской овчарке, передаёт BaigeNews.kz.

Барбарэлли или Рэмо служит в МЧС - 8 лет, Хит - 7 лет, Дискавери Лайф (Зула) - 8 лет, Источник Счастья Виллингтон (Вилли) в рядах спасателей - 6,5 года. Только начинают работу со спасателями Источник Счастья Кьянти (Геля) и Белая швейцарская овчарка Дэйзи.

"Все они выполняют важную задачу - участвуют в поисковых работах, ищут людей под завалами, лавинами. Собака может проникать в недоступные для человека места. Тонкое чутьё четвероногих спасателей заменяет десятки приборов и сокращает время поисков пострадавших", - отметила руководитель кинологической службы Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Наталья Дрожжина.

Старейший спасатель в отряде - лабрадор Рэмо, ему 10 лет. До "пенсии" остался год.

"Он всегда хорошо нёс службу и неплохо заканчивает свою карьеру. Есть и семейные династии среди лабрадоров. У нас на службе мать по кличке Зула, отец - Рэмо и их дочь - Геля", - рассказала Наталья Дрожжина.

Лабрадоров часто выбирают в ряды спасателей, они заслужили признание во всем мире как любящие людей собаки, готовые в трудную минуту прийти на помощь.

По словам главного спасателя-кинолога ОСО ДЧС ВКО Марины Цукановой, за собаки в департаменте тщательно ухаживают.

"Чешем, кормим, гуляем. Припасён целый парикмахерский арсенал. Есть ветеринарное обслуживание в клинике, а экстренную помощь оказываем самостоятельно", - сообщила она.

У служебных собак есть специальная одежда и обувь, которая ничем не хуже снаряжения профессиональных спасателей. В такой экипировке тепло и комфортно работать при различных погодных условиях.

Всего в 2024 году четвероногие спасатели приняли участие в восьми поисково-спасательных работах и более 20 раз привлекались для обеспечения безопасности в период проведения профилактических спусков лавин.