Четверо суток искали сбежавшего из психиатрической больницы пациента в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области пациент психиатрической больницы сбежал 14 декабря, и полицейские смогли отыскать его только спустя четыре дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 14 декабря в полицию обратились медики. Врачи психиатрической больницы сообщили, что пациент самовольно покинул территорию медицинского учреждения.
Стражи порядка, суточные наряды воинской части 5510, 15 сотрудников СПЧ-2 Кокшетау, кинологи со служебными собаками, работники медицинского учреждения первым делом проверили территорию села Алексеевка и близлежащие населённые пункты, уделив особое внимание лесопосадкам вдоль автодороги, заброшенным домам и зданиям.
Затем полицейские предположили, что мужчина мог отправиться к родителям в Жаксынский район, и местные стражи порядка провели аналогичные поисковые мероприятия на своей территории.
18 декабря около 22:00 часов бредущего одного вдоль республиканской трассы Кокшетау – Омск мужчину обнаружил экипаж батальона патрульной полиции.
"Сверив по ориентировке приметы мужчины и опросив его, сотрудники полиции поняли, что нашли беглеца. Впоследствии в сопровождении санитаров, он был доставлен в медицинские учреждение", - сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Идея на сотни миллионов: корм для птиц из шкур производят в СКО
- Шавката Рахмонова оставили без денежного бонуса в UFC
- Парк с резиденцией Санта-Клауса открылся в историческом центре Алматы
- Школьник из Актобе спас покупательницу в магазине
- Убитые по ошибке израильские заложники писали просьбы о помощи остатками еды