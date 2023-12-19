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Четверо суток искали сбежавшего из психиатрической больницы пациента в Акмолинской области

Сегодня, 12:57
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области пациент психиатрической больницы сбежал 14 декабря, и полицейские смогли отыскать его только спустя четыре дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 14 декабря в полицию обратились медики. Врачи психиатрической больницы сообщили, что пациент самовольно покинул территорию медицинского учреждения.

Стражи порядка, суточные наряды воинской части 5510, 15 сотрудников СПЧ-2 Кокшетау, кинологи со служебными собаками, работники медицинского учреждения первым делом проверили территорию села Алексеевка и близлежащие населённые пункты, уделив особое внимание лесопосадкам вдоль автодороги, заброшенным домам и зданиям.

Затем полицейские предположили, что мужчина мог отправиться к родителям в Жаксынский район, и местные стражи порядка провели аналогичные поисковые мероприятия на своей территории.

18 декабря около 22:00 часов бредущего одного вдоль республиканской трассы Кокшетау – Омск мужчину обнаружил экипаж батальона патрульной полиции.

"Сверив по ориентировке приметы мужчины и опросив его, сотрудники полиции поняли, что нашли беглеца. Впоследствии в сопровождении санитаров, он был доставлен в медицинские учреждение", - сообщили в полиции.

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