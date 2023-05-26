Четверо суток без сна - о героизме пожарных, тушащих лес в области Абай, рассказали в МЧС

22 мая из-за перехода сельхозпала с территории России произошло возгорание леса в природном резервате "Семей орманы". Изначально площадь пожара составляла 70 гектаров.

Решением акима в районе объявили ЧС природного характера местного масштаба.

По состоянию на 26 мая, площадь пострадавшей от огня территории увеличилась до 3 500 гектаров, производится окарауливание кромки пожара и проливка оставшихся отдельных участков тления.

Продолжают работу оперативные штабы на месте пожара, в ДЧС области Абай и министерстве по ЧС.

С начала тушения природного пожара сформировано три участка, где производят работу силы и средства ДЧС Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и области Абай, а также Астаны. На тушение привлечено более 900 человек и 200 единиц техники. Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями: сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур, а также солончаковой и болотистой местностью.

"Благодаря слаженным действиям и героической самоотверженности работников лесного хозяйства, сотрудников органов гражданской защиты и министерства обороны, которые четверо суток безустанно боролись с огнём, удалось защитить населённые пункты и добиться локализации в кратчайшие сроки", - сообщили в МЧС.

Огнеборцы за время пожара использовали ориентировочно 12 миллионов кубометров воды.

Фото: Мейрамгуль Сарсенгулова

Местными исполнительными органами и волонтёрами круглосуточно обеспечивается питание и подвоз питьевой воды для участников ликвидации пожара.