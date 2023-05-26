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Четверо суток без сна - о героизме пожарных, тушащих лес в области Абай, рассказали в МЧС
Более 900 пожарных спасают лес от огня в области Абай. Благодаря их героизму возгорание в Бородулихинском районе удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz.
22 мая из-за перехода сельхозпала с территории России произошло возгорание леса в природном резервате "Семей орманы". Изначально площадь пожара составляла 70 гектаров.
Решением акима в районе объявили ЧС природного характера местного масштаба.
По состоянию на 26 мая, площадь пострадавшей от огня территории увеличилась до 3 500 гектаров, производится окарауливание кромки пожара и проливка оставшихся отдельных участков тления.
Продолжают работу оперативные штабы на месте пожара, в ДЧС области Абай и министерстве по ЧС.
С начала тушения природного пожара сформировано три участка, где производят работу силы и средства ДЧС Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и области Абай, а также Астаны. На тушение привлечено более 900 человек и 200 единиц техники. Тушение осложнялось неблагоприятными погодными условиями: сильным порывистым ветром и наличием густо растущих культур, а также солончаковой и болотистой местностью.
"Благодаря слаженным действиям и героической самоотверженности работников лесного хозяйства, сотрудников органов гражданской защиты и министерства обороны, которые четверо суток безустанно боролись с огнём, удалось защитить населённые пункты и добиться локализации в кратчайшие сроки", - сообщили в МЧС.
Огнеборцы за время пожара использовали ориентировочно 12 миллионов кубометров воды.
Фото: Мейрамгуль Сарсенгулова
Местными исполнительными органами и волонтёрами круглосуточно обеспечивается питание и подвоз питьевой воды для участников ликвидации пожара.
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