Четверо сотрудников российской колонии погибли при бунте заключённых

В результате бунта в исправительной колонии №19 в Волгоградской области России погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Это колония строгого режима.

ФСИН России проинформировала, что во время заседания дисциплинарной комиссии четверо осуждённых захватили в заложники восемь сотрудников колонии, четверых заключённых и заняли одно отдельное помещение на территории колонии.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице. При проведении специальной операции по освобождению заложников все четверо преступников ликвидированы", – указывается в сообщении.

Также сообщается о четверых пострадавших среди осуждённых.

"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены", – сообщили в Росгвардии.

Telegram-канал Baza сообщает, что террористы убили четырёх заключённых. Якобы после штурма их нашли с пробитыми головами, со связанными руками за спиной. Четверо нападавших называют себя членами террористической организации ИГИЛ. Как заявили террористы, они напали на сотрудников ФСИН, потому что администрация колонии притесняла их за их религию.