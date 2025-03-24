Четверо скончались при столкновении легковушки с автобусом в Акмолинской области
Смертельное ДТП произошло на автодороге Степногорск – поселок Заводской.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 23 марта. Столкнулись "ВАЗ" и автобус YUTONG, передаёт BaigeNews.kz.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров машины марки "ВАЗ" от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового авто с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.
"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ДП.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Чиновников из Костаная уличили в нарушениях при оказании госуслуги
- Офицер МВД неожиданно задержал закладчика в Астане
- День очищения: на уборку улиц Астаны вышли более 600 деятелей культуры
- Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче отбора на ЧМ-2026
- Девушка превзошла мужчин в соревновании по поднятию барана на Наурыз