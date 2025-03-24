  • 24 Марта, 17:30
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Четверо скончались при столкновении легковушки с автобусом в Акмолинской области

Смертельное ДТП произошло на автодороге Степногорск – поселок Заводской.

Сегодня, 16:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
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Фото: pxhere.com

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 23 марта. Столкнулись "ВАЗ" и автобус YUTONG, передаёт BaigeNews.kz.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров машины марки "ВАЗ" от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового авто с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ДП.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

 
 
 
 
 
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Публикация от СТЕПНОГОРСК НЕ СПИТ (@step_notsleep)

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