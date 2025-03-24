По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 23 марта. Столкнулись "ВАЗ" и автобус YUTONG, передаёт BaigeNews.kz.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров машины марки "ВАЗ" от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового авто с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ДП.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.