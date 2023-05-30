Четверо пострадали в ДТП с автобусами в Караганде

Фото: astanatv.kz

Четверо карагандинцев пострадали в аварии с участием автобусов. Среди них пассажиры общественного транспорта и пешеход, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Столкнулись два автобуса. Как пояснили в полиции, водитель первой машины не соблюдал дистанцию. В итоге, по эффекту домино, автобус наехал на пешехода.

"54-летний водитель маршрутного автобуса "Ютонг" допустил столкновение с маршрутным автобусом "Мерседес", который остановился перед пешеходным переходом для пропуска пешехода. По инерции удара автобус допустил наезд на пешехода", - сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Пассажиры автобусов и водитель находятся на амбулаторном лечении с ушибами. У женщины-пешехода тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребер. Повреждены органы грудной клетки.