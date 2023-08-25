Четверо погибли при столкновении микроавтобуса с бульдозером в Костанайской области
Сегодня, 10:53
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Сегодня, 10:53Сегодня, 10:53
119Фото: polisia.kz
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
24 августа на 495 км трассы Карабутак - Костанай водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером. В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, еще трое пассажиров госпитализированы в больницу города Рудного. Автомашина ехала со стороны Житикары в Костанай.
Уже установлено, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей". Проводятся необходимые следственные действия.
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